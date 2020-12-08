Салехард, , 18:13 — REGNUM На Ямале за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 6380 новорожденных. По сравнению с прошлогодними данными за аналогичный период наблюдается рост рождаемости на 3%, сообщила на пресс-конференции руководитель службы ЗАГС ЯНАО Галина Рассадина.

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

Из 6380 новорождённых 3287 — мальчики, 3093 — девочки.

Галина Рассадина отметила, что на увеличение рождаемости повлияли материнские капиталы. В 2020 году установлен федеральный маткапитал на первого ребенка в размере 466 тыс. рублей. Был установлен региональный маткапитал на второго ребенка в размере 150 тыс. рублей, на третьего и последующих детей — 500 тыс. рублей.

Руководитель ямальского ЗАГС заметила, что Ямал занимает четвертое место в рейтинге регионов РФ по естественному приросту населения.