Подгорица, , 18:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Черногории во главе с новым министром огласило 8 декабря новые меры по борьбе с распространением коронавируса в стране.

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Так, было сокращено действие комендантского часа: раньше он начинался в 19:00 и заканчивался в 5 утра, с 9 декабря он продлится с 22:00 до 5 утра.

Также продлили время работы магазинов до 20:00 вместо 18:00.

При этом в силе остались запреты на домашние посещения, массовые собрания, передвижения между городами в выходные.

По всей стране действует масочный режим на открытых пространствах и в закрытых помещениях.