Москва, , 17:51 — REGNUM Полностью уничтожить возбудитель коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 принципиально невозможно. Об этом заявил 8 декабря директор разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени ГамалеиАлександр Гинцбург.

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"Это природно-очаговая инфекция, которая передаётся не только от человека к человеку, но и живёт во многих как диких, так и домашних животных», — отметил он.

По словам Гинцбурга, единственный способ борьбы с вирусом заключается в том, чтобы «сделать его вакциноуправляемым».

«Потом эта вакцина войдёт в национальный календарь прививок, и население всех стран, где, я надеюсь, в скором времени будет вакцина от COVID-19, будет защищено от этого возбудителя», — сказал он.

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