Нижний Новгород, , 17:43 — REGNUM Температура воздуха в Нижегородской области опуститься ниже среднесуточной нормы на 7−8 градусов. Такая аномалия сохранится до 12 декабря. Об этом сообщает главное управление МЧС по Нижегородской области.

Константин Горбатов. Зимний пейзаж с церковью. 1925

Три дня с 9 по 12 декабря жителей Нижегородской области ждет аномально холодная погода. Ночью температура воздуха опуститься до — 18 градусов. Это на 7 и более градусов ниже климатической нормы, которая составляет от — 6 до — 8 градусов по Цельсию.

В связи с похолоданием спасатели просят нижегородцев не включать для обогрева газовые плиты.

«Включенная духовка вряд ли поможет вам согреться, но она выделяет большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим последствиям», — предупреждают в МЧС.