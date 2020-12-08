Тюмень, , 17:42 — REGNUM В Тюменской области проводится прокурорская проверка по информации СМИ о присвоении отцом пенсии по потери кормильца, которая положена его дочери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На одном из центральных телеканалов 8 декабря 2020 года вышел сюжет о внутрисемейном конфликте между бывшими тёщей из села Новый Тап Юргинского района и зятем, проживающим в Тюмени.

Ранее 12-летняя девочка, мать которой скончалась, проживала с отцом. С марта 2018 года она живёт с бабушкой в сельской местности. Пенсию ребёнка по случаю потери кормильца до сих пор получает её отец. Как уверяет бабушка, мужчина отстранился от содержания дочери.

Информация проверяется сотрудниками прокуратуры Тюменской области. При наличии оснований будут приняты необходимые меры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Кроме того, к проверке информации подключилось СКР.