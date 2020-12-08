Москва, 8 декабря 2020, 17:54 — REGNUM В социальной сети Facebook появилась реклама, которая предлагает принять участие в исследовании вакцины от COVID-19, в качестве вознаграждения предлагается бесплатная прививка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Еще один вариант получить прививку бесплатно
Еще один вариант получить прививку бесплатно
Цитата со страницы пользователя Facebook

При переходе на сайт исследования выясняется, что речь идет о вакцине Ad5-nCov, которая разработана китайской фармацевтической компанией CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185) и Пекинским институтом биотехнологий. Уточняется, что партнером клинического исследования вакцины в России выступает российская фармацевтическая компания НПО «Петровакс Фарм».

Подчеркивается, что клиническое исследование вакцины одобрено Министерством здравоохранения РФ и проводится в соответствии с Хельсинкской декларацией, надлежащей клинической практикой и законодательством Российской Федерации. В случае, если человек согласен на исследование, соответствует требованиям и подписывает информированное согласие, он может вакцинироваться. Соответствие требованиям, которые предъявляются к участникам исследования, выясняется в ходе теста из пяти вопросов, который можно пройти тут же, на сайте.