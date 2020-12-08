Москва, , 17:39 — REGNUM Московский эндокринный завод освоил выпуск препаратов для лечения COVID-19. Об этом 8 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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Среди препаратов — гепарин, эноксапарин натрия и надропарин кальция. В информации уточнили, что данные лекарственные средства являются антикоагулянтами, применяемыми для предотвращения образования тромбов сосудов — одного из наиболее опасных осложнений коронавирусной инфекции. Также на заводе выпускаются «Альфарона», «Ингарон», «Римантадин» и вода для инъекций.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров рассказал, что в Москве выпускают лекарственную продукцию 26 крупных и средних предприятий.

«А благодаря Московскому эндокринному заводу, который в последнее время практически в два-три раза увеличил производство препаратов гепаринового ряда, в городе точно не должно быть проблем с этой продукцией», — приводятся в сообщении слова Прохорова.