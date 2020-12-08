Москва, , 17:39 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» сообщила о регулярных проблемах с получением результатов тестов на COVID-19 населением. Предельно установленный срок — 48 часов, но как минимум каждый восьмой результат задерживается. Попова отметила, что, несмотря на то, что пока еще есть некоторые проблемы с выдачей результатов в течение 48 часов, данный промежуток времени нужно будет сократить еще больше.

«Не так мало — 12% — всех обращений связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще, конечно, нужно работать. И не только над тем, чтобы достичь вот этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше. Следующий этап — это сократить до 24 [часов] и далее сократить еще», — сказала она.

Как напоминает ТАСС, президент России Владимир Путин отмечал, что срок в 48 часов также является слишком долгим. Президент заметил, что вице-премьер-министр Татьяна Голикова докладывала ему о наличии тест-систем, которые дают достаточно объективный результат за гораздо более короткое время.

Ранее, 24 ноября, выступая на Координационном совете уполномоченных по правам человека в России глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняла, что России в оборот вводятся экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15−30 минут. По ее словам, этих тестов много, их появление сделает тестирование более доступным и быстрым, сообщал «Интерфакс».

Как отмечает «Иркутск онлайн», рынок экспресс-тестов сейчас действительно достаточно большой. Известный биомедицинский журнал Yale 11 ноября опубликовал сравнительное исследование семи различных экспресс-тестов на COVID-19. Среди тех, кто прошел испытания, есть и вполне доступный в нашей стране корейский тест SD Biosensor STANDARD Q COVID-2019 Ag, уже прошедший сертификацию в Минздраве РФ. Официальным партнером и поставщиком южнокорейцев на российском рынке является компания White Product. По информации Якутия.Инфо, данные экспресс-тесты уже используется на таких известных предприятиях, как ПАО ГМК «Норильский никель», Трубная металлургическая компания ТМК, АО «СИБИТЕК», ООО «БИЗОН», АО «Росэнергоатом», ООО «Мэйл.ру ГРУПП», ПАО «Сургутнефтегаз», Группа «Интер РАО» и других.

По данным «Российской газеты», южнокорейские тесты прошли клинические испытания в крупных российских больницах, в том числе в НИИ скорой помощи Склифосовского, где им были даны высокие оценки. Как отмечает издание, экспресс-тесты на антиген вируса стали настоящим подспорьем и в нынешней непростой ситуации. На основе образцов мазков из носоглотки и ротоглотки человека такой тест определяет вирус с первого дня болезни практически безошибочно и не дает ложноположительных значений. Результат — через 15 минут с достаточно высокой точностью — до 96,5%.