Москва, , 17:38 — REGNUM Употребление алкоголя в незначительных дозах на праздник допустимо после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил 8 декабря директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Я бы хотел все-таки как специалист пояснить, что напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации, но один стакан шампанского никому никогда не вредил», — отметил он.

Таким образом Гинцбург прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» потребуется почти на два месяца ограничить принятие алкоголя, так как он отрицательно сказывается на функционировании иммунной системы.

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