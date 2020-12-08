Калуга, , 17:51 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 153 человек за последние сутки, сообщает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 156 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 17 тыс. 197 человек, 1 тыс. 61 человек находится на лечении, 16 тыс. 18 человек выздоровели, 118 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (196), в Обнинске (124), в Кировском районе (83) и в Боровском районе (79).

В настоящее время в больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ — 37, на кислородной поддержке — 964. В медицинских организациях области развернуто 2238 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 23%, или 517 коек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявили 156 носителей коронавируса