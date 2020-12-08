Вологда, , 17:18 — REGNUM В Вологодской области расширят коечный фонд для больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Дополнительные 400 коек (200 в Вологде и 200 в Череповце) будут подготовлены к моменту заполняемости существующего коечного фонда на 80%, а откроются при занятости 90%.

Напомним, губернатор Вологодчины сообщил о том, что моногоспитали заполнены на 73%. Как сообщало ИА REGNUM, к середине декабря в области откроется еще один, шестой госпиталь для ковидных больных.