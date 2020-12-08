Кыштым, Челябинская область, 8 декабря 2020, 17:16 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области скончался 55-летний врач УЗИ. Он работал в больнице Озёрска, пишут СМИ.
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По данным изданий, он был заражён коронавирусом. По предварительным данным, его госпитализировали с ковидной пневмонией. На 9 декабря намечены похороны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области скончались уже порядка 30 медработников с коронавирусом. Печальный счёт был открыт в мае.