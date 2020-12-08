Бишкек, , 17:09 — REGNUM В Киргизии компенсации от государства получили 608 медицинских специалистов, заразившихся коронавирусом на работе. Каждому из них выплатили по 200 тысяч сомов (175 тысяч рублей). Об этом сегодня, 8 декабря, на брифинге заявила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

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Также, по ее словам, семьям 30 медиков, умерших от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, выплатили по 1 млн сомов (875 тысяч рублей).

«В настоящее время готовятся документы к выплате компенсаций еще 148 медработникам и семьям двух умерших медиков», — сообщила представитель минздрава.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным даны, за время с начала пандемии в Киргизии зафиксировано 3 986 случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников. Из них 3 695 уже излечились, умерли — не менее 84.