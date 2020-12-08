Москва, , 17:06 — REGNUM По программе реновации в Москве построили первый миллион квадратных метров. Об этом 8 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

С момента старта госпрограммы было построено 80 жилых домов, площадь которых составила около 1 млн кв. метров. 62 здания уже переданы под заселение.

Сейчас в процессе строительства в рамках данной программы находится 173 дома общей площадью 2,6 млн кв. метров. Ещё сотня зданий (общая площадь — 1,8 млн кв. м) находится в стадии проектирования. Подобраны 472 стартовые площадки.