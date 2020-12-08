Ставрополь, , 17:06 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил создать в лечебных учреждениях региона, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, неснижаемый запас медикаментов. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Обеспечить неснижаемый запас препаратов в больницах края поручено министерствам здравоохранения и имущественных отношений региона совместно с госпредприятием «Ставропольфармация».

"Наличие лекарств в больницах — это не проблема людей, а наша с вами задача, прошу обеспечить своевременные закупки и держать вопрос на постоянном контроле», — сказал Владимиров в ходе заседания.

Губернатор также поручил минпрому Ставрополья закупить для лечебных учреждений региона дополнительный автотранспорт для перевозки жидкого кислорода. Ведомство также должно подготовить график организации производства медицинского кислорода на промышленных мощностях Буденновска и Невинномысска.

Читайте также: На Ставрополье за сутки выявили более 230 носителей коронавируса