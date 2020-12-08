Рязань, , 17:16 — REGNUM Шесть новых комбинированных машин поступили в Дирекцию благоустройства Рязани. Спецтранспорт займётся уборкой улиц от снега, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе мэрии.

Дорожные машины на базе КамАЗ приобретены за счёт средств регионального бюджета, идёт оформление техники и подготовка к работе. Грузовики предназначены для очистки снега с дорожного полотна, подметания и распределения сухого реагента со смачиванием. Для водителей в кабине обустроено дополнительное освещение рабочей зоны и снижен уровень шума.

Всего зимой на улицы Рязани выйдут 43 единицы крупной спецтехники.