Салехард, , 16:56 — REGNUM На Ямале снижается число жителей, считающих коррупцию главной проблемой региона. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов на заседании, посвящённом противодействию коррупции.

Рост случаев коррупции в автономном округе отмечают 8% жителей и 2% бизнесменов. По стране, согласно исследованию ВЦИОМ, рост коррупции отметили 17% жителей и 23% предпринимателей, доложил Аркадий Бессонов.

Он также сообщи, что антикоррупционная работа в ЯНАО ведётся в плане контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, за доходами государственных и муниципальных служащих, за закупками, проводится соответствующая экспертиза нормативно-правовых актов.