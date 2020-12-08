Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM Количество операторов единой круглосуточной линии по оказанию медпомощи 122 увеличили вдвое, сообщили в оперштабе региона журналистам.

За пять дней с начала работы станции операторский штат увеличили с 22 до 44 человек. В помощь штатным работникам подключали волонтёров, передаёт «КП-Урал».

В регионе будут контролировать качество работы линии с помощью автообзвона пациентов, обращавшихся по номеру 122. Их попросят ответить, удалось ли решить вопрос с помощью звонка.

Как сообщало ИА REGNUM, единый номер запустили в регионах России после жалоб на невозможность дозвониться в медучреждения.

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