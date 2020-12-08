Ереван, , 16:50 — REGNUM Штатный режим работы восстановлен в метро Еревана после проведения акций протеста в городе, сообщается 8 декабря на странице столичной подземки в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Работа метро была затруднена.

Отставки армянские активисты потребовали, протестуя против политики Пашиняна по Нагорному Карабаху и, в частности, — против подписания заявления о мире с Азербайджаном.

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