Киев, , 16:48 — REGNUM Украина официально подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX, говорится в сообщении центра общественного здоровья минздрава страны, обнародованном 8 декабря.

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Согласно источнику, заявка подана на получение 8 млн доз для вакцинирования 4 млн украинцев.

Центр отмечает, что вторая часть заявки будет подана 14 декабря 2020 года.

На Украине считают, что механизм COVAX покроет потребность в вакцинации 20% населения, а в целом в министерстве здравоохранения рассчитывают вакцинировать почти 21 млн человек или 50% населения страны.

На вакцинацию 30% украинцев из общего числа в государственный бюджет на 2021 год заложено 15 млрд гривен (документ еще не принят Верховной радой во втором чтении и в целом, итоговые цифры могут изменяться).

ИА REGNUM напоминает, что на Украине продолжается дискуссия о необходимости закупки российской вакцины в рамках предварительных договоренностей, достигнутых лидерами оппозиции с руководством РФ еще в октябре.