Белгород, 8 декабря 2020, 17:09 — REGNUM Следующими после медиков, кто пройдёт вакцинацию от COVID-19, станут работники силовых структур Белгородской области. Добровольцев отберут из каждого муниципалитета, сообщила 8 декабря на заседании регионального оперативного штаба заместитель губернатора Наталия Зубарева.
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В ближайшее время регион получит 400 доз вакцины для 200 медицинских работников. Кроме того, формируется список добровольцев из числа сотрудников силовых структур.
В Белгородскую область должно поступить 1200 доз вакцины от COVID-19 для 600 медицинских работников. Точную дату этой поставки, а также время вакцинации жителей региона ещё не называют.