Белгород, , 17:09 — REGNUM Следующими после медиков, кто пройдёт вакцинацию от COVID-19, станут работники силовых структур Белгородской области. Добровольцев отберут из каждого муниципалитета, сообщила 8 декабря на заседании регионального оперативного штаба заместитель губернатора Наталия Зубарева.

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В ближайшее время регион получит 400 доз вакцины для 200 медицинских работников. Кроме того, формируется список добровольцев из числа сотрудников силовых структур.

«Это будет небольшое количество людей, но, тем не менее, мы постараемся, чтобы у нас во втором транше вакцины прошли представители силовых структур в каждом муниципалитете», — объяснила Наталия Зубарева.

В Белгородскую область должно поступить 1200 доз вакцины от COVID-19 для 600 медицинских работников. Точную дату этой поставки, а также время вакцинации жителей региона ещё не называют.