Москва, , 16:49 — REGNUM В проблемах с обеспеченностью жильем детей-сирот во многом виноваты органы социальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Вопрос соблюдения прав и законных интересов сирот стоит сейчас крайне остро. Я уже неоднократно говорил, что там, где не дорабатывает соцзащита, где не лечит детей здравоохранение, должны включаться надзорные и правоохранительные органы, которые остаются последним оплотом на защите интересов детей», — сказал Цветков.

По его словам, вопрос обеспечения сирот жильем после того, как они покидают интернат, является очень важным. Причем этот процесс нуждается в постоянном контроле. Ведь в противном случае полученную недвижимость и сирот могут отнять.

«Есть целый криминальный бизнес, когда у них эти квартиры отнимают, и с этим надо бороться, ребята после интернатов не понимают, как себя защитить, многие наивные. Бывают случаи, когда некоторые бездушные чиновники не хотят предоставлять жилье сиротам», — отметил Цветков.

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