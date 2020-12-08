Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Наталья Оськина (КПРФ) со ссылкой на собственные источники заявила об оттоке медицинских кадров и нечеловеческих условиях работы.

«Сразу несколько друзей, работающих в сфере медицины, рассказали о том, что из их лечебных учреждений пошёл отток медицинских кадров. Увольняются не стажёры, а опытные врачи. Оставшиеся работают на каком-то пределе и за пределом. Работают не за зарплату, зарплаты катастрофически не хватает на поддержание физического выживания», — написала народная избранница в Instagram.

По словам Оськиной, вместо достойной зарплаты медики получают «унижения и пинки».

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2020 года в ходе встречи донского губернатора Василия Голубева с главными врачами ковидных госпиталей стало известно об остром дефиците врачей амбулаторно-поликлинической службы и скорой помощи (более 1800 специалистов) и средних медицинских работников (более 3000 человек). При этом несколько врачей уволились из горбольницы №20 после так называемого «кислородного скандала».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области не хватает 4,8 тыс. медиков