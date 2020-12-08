Москва, , 16:16 — REGNUM Инициатива по установке отечественного программного обеспечения давно назрела. Это ведь совершенно логичный процесс через которые проходили софты — процесс создания экосистемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель МГУ Владимир Вертоградов.

«При этом список для программ взялся не из воздуха — он давно прорабатывался и объясняется сложившейся необходимостью этих приложений российскими гражданами.

Большинство программ уже давно используются и предустановки только подтверждают их востребованность.

Важно не останавливаться на этой данности. Будет здорово, если далее будут прозрачные рейтинги использования предустановленного отечественного софта и прозрачные правила попадания в этот список для новых компаний.

Все вместе создаст конкуренцию и лучший, проверенный выбор для пользователей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, список российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на смартфоны, планшеты и ТВ составлен в Минцифры РФ.

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