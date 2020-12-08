Варшава, , 16:11 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Twitter выразил скорбь по поводу смерти знаменитой в стране актрисы Катажины Ланевской.

Катажина Ланевская Цитата из к/ф «Всякая всячина, или Гоголь-моголь 3». 2019. Польша

«Умерла замечательная женщина, дорогой для всех нас человек. Выдающаяся, любимая актриса», — говорится в сообщении Дуды.

Катажина Ланевская — актриса театра и кино — скончалась в понедельник, 7 декабря, на 87-м году жизни. Широкой публике в Польше она была известна, среди прочего, по главным ролям в некоторых сериалах. Актриса также работала в ряде варшавских театров: в Польском, Драматическом и Национальном.

Актриса завоевала множество наград и отличий. В 2006 году она за вклад в польскую культуру получила золотую медаль «За заслуги перед культурой», а годом позже — Командорский крест ордена Polonia Restituta «За выдающиеся заслуги в деятельности по демократическим изменениям в Польше, за участие в борьбе за свободу слова».

Менее двух недель назад Ланевская получила ежегодную премию министра культуры и за заслуги перед Польшей в области искусства.