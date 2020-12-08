Ташкент, , 16:00 — REGNUM Компания «Худудгазтаминот» («Трансгазснаб») ограничила подачу газа на АГЗС из-за морозов и дефицита голубого топлива. Об этом сообщает издание «Газета.uz».

Директор «Худудгаз Ташкент» Дильшод Гафуров направил соответствующее письмо руководству АГЗС. С 17:00 до 5:00 прекращается подача газа. Ограничение действует для 54 газовых заправок.

Решение направлено на обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения социальных и стратегических объектов. Ограничения действуют на период похолодания до нормализации давления в магистральных газопроводах.

Отметим, в ближайшие три дня температура воздуха в Ташкенте сохранится на уровне нуля градусов. В четверг, 10 декабря, днем воздух прогреется до плюс пяти градусов. 8−10 декабря ночью столбики термометров опустятся до минус трех градусов.