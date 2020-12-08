Москва, , 15:58 — REGNUM На сегодняшний день в России нет необходимости вводить тотальный запрет на проведение каких-либо мероприятий. Об этом сегодня, 8 декабря, заявила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня тотального запрета на проведение чего-либо, чтобы все закрыть, нет. Наверное, это и не нужно», — сказала Попова в интервью «Комсомольской правде».

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что граждане должны чётко следовать правилам профилактики коронавирусной инфекции.

«Нам надо научиться жить в этой ситуации, не снижая качество жизни. Для этого мы должны воспитать в себе этот навык, четко следовать правилам», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор рекомендовал работодателям России отказаться от проведения корпоративных мероприятий в условиях пандемии коронавируса, а также ограничить «участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия».

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Добавим, что массовые новогодние мероприятия отмечены, в частности, в школах и детских садах Горно-Алтайска. При этом совсем без праздников дети не останутся. Так, в учебных заведения пройдут праздничные классные часы и утренники без приглашения родителей и посторонних лиц.

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