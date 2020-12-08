Москва, 8 декабря 2020, 15:58 — REGNUM На сегодняшний день в России нет необходимости вводить тотальный запрет на проведение каких-либо мероприятий. Об этом сегодня, 8 декабря, заявила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что граждане должны чётко следовать правилам профилактики коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор рекомендовал работодателям России отказаться от проведения корпоративных мероприятий в условиях пандемии коронавируса, а также ограничить «участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия».
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Добавим, что массовые новогодние мероприятия отмечены, в частности, в школах и детских садах Горно-Алтайска. При этом совсем без праздников дети не останутся. Так, в учебных заведения пройдут праздничные классные часы и утренники без приглашения родителей и посторонних лиц.
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