Петрозаводск, , 16:16 — REGNUM В Республике Карелия воспитанникам детских садов за прошедшую неделю в 1,8 раза чаще ставили диагноз «коронавирус». Глава региона Артур Парфенчиков призвал родителей по возможности оставлять детей дома, на что получил взрыв негодования со стороны подписчиков его страницы в соцсети.

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По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, в Петрозаводске на карантин по COVID-19 выведены 38 дошкольных групп — 616 детей. Как отметили в оперштабе, цифры не критичные, но заставляют насторожиться.

Напомним, что ранее Артур Парфенчиков подписал распоряжение о начале досрочных зимних каникул у учащихся начальной школы, кроме четвертых классов. Дети уйдут отдыхать 19 декабря и вернуться за парты лишь 10 января. Вместе с тем ученики 4−11 классов до конца этой четверти переведены на дистанционный формат обучения.

«Принятые эпидемиологические меры принесли ожидаемый эффект: среди работников образования заболеваемость на этой неделе снизилась», — отметали в республиканском оперштабе.

Однако там же указали, что если жители региона хотят встретить новогодние праздники здоровыми, им необходимо самим принять все необходимые меры, в том числе не отводить детей в детские сады.

«Если у вас есть возможность, снимите на время детей из детского сада или по-максимуму сократите их пребывание там. Ограничьте их контакты, даже с родственниками, особенно старшего поколения. Это поможет разорвать цепочки распространения инфекции», — пояснили в оперштабе.

В свою очередь глава республики на своей официальной странице в социальной сети попросил внимательно отнестись к этому обращению оперативного штаба. Поскольку региональные чиновники не идут на жесткие меры и не приостанавливают работу предприятий, чтобы не парализовать экономику, то детские сады также не закрывают.

«Конечно, у всех разные семейные обстоятельства и иногда действительно других вариантов, как отправить ребенка в садик, нет. Но все же если у вас есть возможность, пусть ребенок останется дома до конца этого месяца — оплата за это время взиматься не будет. Это был бы ваш вклад в нашу общую борьбу с распространением коронавируса», — резюмировал Артур Парфенчиков.

Многие жители Карелии предложение губернатора не оценили и предложили устанавливать ограничения на въезд не жителям, а туристам. А заодно пожаловались, что из-за ввода ограничений на посещение магазинов по времени образуются огромные очереди. Напомним, в Карелии до 13 часов в магазины разрешено ходить только пожилым людям, лицам из групп повышенного риска и соцработникам, которые им помогают.

«В магазин до 13 ч не пускают, а после этого времени, очереди видели??? До 16 ч можно стоять в этой очереди, причём без соблюдения дистанции! Вообще издевательство! Молоко закончится, так придётся просить и умолять бабулю, какую-нибудь, купить мне его, стоя у магазина», — написала главе республики Ирина У.

Другая жительница региона Надя Т. считает, что разорвать цепочки распространения вируса поможет только жесткий карантин, который надо было объявлять еще на цифрах 150−250 зараженных в сутки.

«Сижу с тремя детьми дома, помогайте тогда дополнительно материально семьям, кто дома находится с детьми, работать и содержать детей каким образом? Да, есть детские, что на них купишь? За сад только оформлена с регионального капитала оплата, и тут опять сидим дома, направляйте тогда эти суммы по 3700 на ребёнка на счета родителей!», — указала жительница Ольга С.

Другая пользовательница сети Юлия З. уверена, что спад суточной выявляемости, который впервые с начала второй волны отметили 8 декабря — сразу после того, как суточные данные стал объявлять оперштаб региона, а не сам глава республики, — появился из-за того, что «стали меньше делать тестов».

«Может хватит уже из детей делать переносчиков и виновников во всех болезнях? Школьников по домам отправили, зрение и здоровье у компов гробить, теперь и до дошколят дошли?! Если у вас столько больных, то это не вина детей, значит дело в другом, значит это ваша политика не действует, а может даже вредит!», — заявила жительница Елена И.

Отметим, за прошедшие сутки в Карелии было зарегистрировано 388 новых инфицированных, что на 84 случая меньше, чем было выявлено сутками ранее. Также в республике не зафиксировано ни одного нового летального исхода от COVID-19.

За 7 декабря в регионе было проведено на 51 исследование на коронавирус меньше, чем сутками ранее. В среднем в Карелии с начала второй волны за сутки проводится около 2500 исследований.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 19 208 жителей, из которых 11 622 выздоровели, 117 умерли.

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