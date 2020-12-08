Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Ростовской области сократилось число болеющих COVID-19 медицинских работников по сравнению с предшествующей неделей. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 8 декабря сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Крат.

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"В настоящее время в госпиталях продолжают работать медицинские работники в необходимом объёме. На 49 неделе мы констатируем некоторое снижение заболеваемости среди медицинских работников. По состоянию на сегодняшний день, болеют 1 тыс. 59 медицинских работников. По сравнению с прошлым заседанием штаба произошло уменьшение болеющих медработников на 150 человек», — отметил Крат.

Медикам помогают волонтёры, студенты Ростовского государственного медуниверситета, а также медицинских колледжей, выделено 174 единицы автотранспорта.