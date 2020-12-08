Цхинвал, , 16:00 — REGNUM В Цхинвале пятый день продолжается бессрочная несанкционированная акция протеста в знак поддержки родственников погибшего Инала Джабиева, которого ранее задержали по подозрению в покушении на убийство главы МВД Южной Осетии. Об этом 8 декабря сообщает агентство «Рес».

В пресс-службе МВД Южной Осетии сообщили журналистам, что происшествий в течение прошедшей ночи не было. Группа протестующих продолжает находиться на Театральной площади, несмотря на то, что погода ухудшилась и похолодало. Сотрудники милиции следят, чтобы не было беспорядков.

«Сотрудники правоохранительных органов круглосуточно охраняют Театральную площадь и близлежащую территорию, а также патрулируют улицы столицы. Личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения переведен на усиленный вариант несения службы», — сообщили агентству в пресс-службе.

Напомним, о начале акции протеста в Цхинвале объявила вдова погибшего Оксана Джабиева. Женщину возмутили результаты экспертизы, в которых говорится что ее муж умер из-за «перерыва в приеме наркотиков». Вдова требует справедливого расследования этого дела.

Как сообщало ИА REGNUM, после известия о смерти Джабиева в конце августа и начале сентября в Цхинвале прошли несколько стихийных акций протеста. К ним подключились депутаты парламента от оппозиционных партий. Они также потребовали отставки генпрокурора республики, заявляя, что он якобы будет препятствовать расследованию. Депутаты от оппозиционных партий также заявили, что не будут участвовать в заседаниях парламента, пока не будет выполнено их требование.

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