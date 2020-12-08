Варшава, , 15:50 — REGNUM Председатель сообщества польских епископов архиепископ Станислав Гондецкий обратился в письме к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому с просьбой ослабить ограничения на посещение костелов на время Рождества. Об этом передает Dziennik.

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»Празднование Рождества — особое время для христиан. Поэтому необходимо сделать все, чтобы при соблюдении норм безопасности как можно больше людей имели возможность участвовать в праздничной литургии, в том числе в пастырской мессе», — написал в обращении архиепископ.

Станислав Гондецкий попросил, чтобы правительство на время празднования Рождества снизило нынешний лимит верующих во время одной службы. С одного человека на 15 квадратных метров до одного человека на 7 квадратных метров, чтобы таким образом одно Богослужение могли посетить как минимум в два раза больше прихожан.

«Сохраняя строгие ограничения в церквях, мы сводим весь предпраздничный и праздничный период к вопросу покупок. Люди активно посещают рождественские ярмарки и торговые центры, но порой не могут посетить костел, потому что там очень строгие ограничения», — говорится в открытом письме.

Священнослужитель также отметил, что, ограничивая общественное богослужение, правительство «создает опасный прецедент, который может иметь негативные последствия в будущем и может быть использован правительствами, враждебными религии и церкви».