Нур-Султан, , 15:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешным Год волонтера в республике. Об этом он завил 8 декабря на церемонии закрытия Года волонтера, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Год волонтера стал особенным годом, он показал истинные благородные качества нашей молодежи», — сказал президент. Он отметил, что общество подтвердило приверженность нравственным ценностям.

Токаев добавил, что в связи пандемией коронавируса миру особенно понадобились милосердие и доброта. Глава государства сказал, что в течение года волонтерами стали 100 тыс. человек.

Ранее Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера. На протяжении года в Казахстане проходили различные мероприятия по привлечению волонтеров. Молодые люди также участвовали в борьбе с распространение коронавируса.

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