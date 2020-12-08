Москва, , 15:42 — REGNUM Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V», созданная центром имени Гамалеи, показала хороший результат. Об этом на XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

«Менее 0,5% добровольцев, привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19 «Спутник V», заболели коронавирусом», — уточнил советник.

Глаголев отметил, что «это очень положительные цифры для профилактической эффективности любой вакцины».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России. Препарат получил название «Спутник V».

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