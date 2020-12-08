Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 4394 пациентов с COVID-19, находящиеся в состоянии средней тяжести и более тяжёлом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 7 декабря 2020 года сообщалось о 4149 таких больных.

Состояние 741 человека оценивается как тяжёлое, 344 из них лежат в реанимации, включая 233 — на ИВЛ. Ещё 3653 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

В регионе выписали ещё 386 человек (всего выписано 41 644 человека с начала пандемии).

Как сообщало ИА REGNUM, в первой неделе декабря 2020 года в регионе стабилизировался прирост числа носителей коронавируса.

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