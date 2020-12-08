Бишкек, , 15:39 — REGNUM В Киргизии обучение в обычном режиме в школах будет возобновляться поэтапно — в зависимости от эпидемиологической ситуации, вместимости учебных заведений, количества учащихся. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

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Каждой школе будет предоставлен выбор одного из вариантов организации учебного процесса.

Так, образовательные учреждения, в которых насчитывается до 300 учащихся, смогут сразу же возобновить очную учебу во всех классах.

А школы с количеством от 300 до 600 учащихся будут менять порядок обучения в два этапа. На первом этапе — для первых, вторых, третьих, четвертых, пятых, шестых, девятых и одиннадцатых классов. На втором этапе — для седьмых, восьмых и десятых классов.

Школы, в которых числится от 600 и более учеников, также будут возобновлять стандартный формат обучения в два этапа. На первом этапе — для первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов. А на втором этапе — для остальных классов, но только с разрешения родителей, органов местного самоуправления и центров профилактики заболеваний и санэпидемнадзора.

Расположенным в «красных эпидемических зонах» школы получат право вновь начать очное обучение для учащихся первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов.