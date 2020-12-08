Бишкек, 8 декабря 2020, 15:36 — REGNUM Когда именно высшие учебные заведения Киргизии смогут вернуться от дистанционного к обычному формату обучения студентов, пока неизвестно. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В штабе отмечают, что только недавно была создана рабочая группа, которая займется решением вопросов, касающихся организации учебного процесса в киргизстанских вузах в условиях пандемии.
Эта спецгруппа должна будет разработать детальные алгоритмы учебы в вузах с учетом эпидемической обстановки и специфики обучения по отдельным направлениям.