Воронеж, , 15:35 — REGNUM В Воронеже Следственный комитет организовал проверку сообщений о сносе комплекса зданий хлебозавода, признанных объектом культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в пресс-службе ведомства.

«В средствах массовой информации появились публикации о том, что комплекс зданий бывшего хлебозавода № 1 на улице Фридриха Энгельса города Воронежа, который практически разрушен, признан объектом культурного наследия. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Следователи обещают выяснить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снос зданий хлебозавода № 1 на улице Фридриха Энгельса начался 19 ноября и сопровождался множеством публикаций СМИ, общественных деятелей и горожан, просивших защитить мельничный комплекс XIX века от разрушения.

Строения были отнесены с объектам, «имеющим признаки культурного наследия», но не имели охранного статуса, поэтому оперативно были снесены застройщиком, выкупившим бывший хлебозавод. 4 декабря «Комплекс паровой мельницы Третьего товарищества» был включён в перечень объектов культурного наследия.

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