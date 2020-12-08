Москва, , 15:34 — REGNUM В России создается автономная некоммерческая организация «Развитие туризма». Проект распоряжения правительства РФ опубликован на портале о подготовке нормативных актов, сообщили 8 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Целью создания АНО «Развитие туризма» является продвижение российского туризма на внутреннем и зарубежном рынках и реализации мер по повышению конкурентоспособности туристического рынка.

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Учредителем АНО «Развитие туризма» будет Ростуризм. Ведомство сможет создавать своим представительства в России и за рубежом. Проект проходит стадию общественного обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, задача Ростуризма — развивать внутренний туризм, но ограничивать выездной туризм никто не будет, заявляла ранее глава ведомства Зарина Догузова.

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