Посёлок Шиес, Архангельская область, 8 декабря 2020, 15:31 — REGNUM Станция Шиес, которую архангельские власти обещали открыть еще осенью, до сих пор не возобновила работу из-за отсутствия безопасных для пассажиров условий. Об этом представители РЖД заявили в официальном письме депутату Архангельского облсобрания Алексею Кувакину (СР).
«На станции Шиес отсутствуют пассажирские обустройства, предназначенные для обеспечения безопасной посадки/высадки пассажиров, остановки поездов на этой станции не предусмотрены. Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время проводятся работы по решению вопросов, в том числе по обустройству пассажирской платформы на станции Шиес», — говорится в письме департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД».
Напомним, станцию закрыли в июне 2019 года, в разгар мусорного конфликта — на станцию съезжались активисты из разных регионов страны, выступающих против строительства мусорного полигона. Официально причиной закрытия станции стало проведение ремонтных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2020 года замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта подписал приказ о возобновлении работы станции Шиес.