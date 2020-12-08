Посёлок Шиес, Архангельская область, , 15:31 — REGNUM Станция Шиес, которую архангельские власти обещали открыть еще осенью, до сих пор не возобновила работу из-за отсутствия безопасных для пассажиров условий. Об этом представители РЖД заявили в официальном письме депутату Архангельского облсобрания Алексею Кувакину (СР).

«На станции Шиес отсутствуют пассажирские обустройства, предназначенные для обеспечения безопасной посадки/высадки пассажиров, остановки поездов на этой станции не предусмотрены. Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время проводятся работы по решению вопросов, в том числе по обустройству пассажирской платформы на станции Шиес», — говорится в письме департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД».

Напомним, станцию закрыли в июне 2019 года, в разгар мусорного конфликта — на станцию съезжались активисты из разных регионов страны, выступающих против строительства мусорного полигона. Официально причиной закрытия станции стало проведение ремонтных работ.

«Вопрос восстановления железнодорожного сообщения со станцией Шиес оказался значительно сложней, чем это казалось изначально. И одного желания губернатора — я думаю, что оно у Александра Васильевича действительно присутствует — в настоящий момент недостаточно, — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат. — Закрыть или разрушить всегда проще, чем восстановить или открыть. Жаль, что об этом не подумали бывшие чиновники областного правительства, которые являлись инициаторами закрытия станции Шиес».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2020 года замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта подписал приказ о возобновлении работы станции Шиес.