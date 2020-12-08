Абакан, , 15:20 — REGNUM Ещё пять пациентов с диагнозом COVID-19 умерли в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в республиканском правительстве.

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Скончались четверо мужчин (48 лет, 67 лет, 87 лет и 92 года) и 60-летняя женщина.

За весь период пандемии в Хакасии умер 121 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в республике зафиксировано 13 514 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9803 человека.

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