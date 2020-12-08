Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Во время раскопок в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружено массовое стихийное захоронение не менее 20 мирных жителей, 15 из которых — дети и подростки. Этих людей расстреляли оккупанты в годы Великой Отечественной войны. О новой страшной находке 8 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Напомним, ранее сообщалось, что во время раскопок в указанной деревне были обнаружены скелетированные останки не менее четырех человек, один из которых был ребенком. По данному факту было возбуждено уголовное дело. С помощью архивных источников специалисты установили, что на здесь проходил массовый расстрел мирных граждан в период наступления немецкой группы армий «Север» на Ленинград в 1941 году.

В рамках расследования уголовного дела следователями СКР совместно с поисковым отрядом «Рубеж-2» обнаружено массовое стихийное захоронение не менее 20 мирных жителей, 15 из которых — несовершеннолетние жертвы.

«В местах раскопок обнаружено значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer, состоявшего на вооружении немецкой армии в годы войны. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы», — отметили в ведомстве.

Сотрудники следственного управления СКР по Ленинградской области изучают архивные и научно-исторические данные о преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. На территории Ленобласти созданы следственные группы в следственных отделах по городам Гатчине, Луге, Кировске, Тосно, Сосновому Бору, Волхову, Кингисеппу и Волосово, которые работают совместно с поисковыми отрядами, историками и сотрудниками архивов.

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