Москва, , 15:12 — REGNUM Ряд российских туроператоров уже открыли продажи туров на Кипр на летний период 2021 года. У большинства туроператоров пока доступно бронирование туров на данном направлении, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Стоимость туров на Кипр начинается от 63 тыс. на двоих в отеле 3* без питания. Туроператоры ждут официального решения двух стран о возобновлении прямого авиасообщения.

Туристам из России для въезда на Кипр потребуется двойное лабораторное тестирование: это ПЦР-тест — — до вылета и по прибытии на Кипр. При этом самоизоляции или карантина не потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кипра с 3 декабря изменили условия въезда для иностранных туристов. Туристы из России смогут поехать туда только с марта 2021 года.

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