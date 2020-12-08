Самара, , 15:12 — REGNUM 278 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 24 491 случаев заражения этой инфекцией. При этом за сутки в регионе была констатирована смерть восьми пациентов с COVID-19. 82-летний мужчина и 57-летняя, 71-летняя, 77-летняя, 81-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 80-летний мужчина и 71-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также скончалась 84-летняя женщина. Всего же по области скончались 463 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в Самарской области выздоровели 293 человека, а всего справились с вирусом 22 229 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 декабря в регионе за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом.

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