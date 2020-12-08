Нур-Султан, , 15:10 — REGNUM Премию мира и прогресса первого президента Казахстана получил ученый-гигиенист Торегельды Шарманов, сообщили 8 декабря в пресс-службе президента республики.

Согласно постановлению глава республики, Шарманов награжден за выдающийся вклад в развитие медицины, укрепление мира и доверия между народами.

Премии также удостоен президент АОО «Назарабев университета» Шигео Катсу. Глава государства отметил ученого за вклад в развитие медицины, укрепление мира, дружбы и доверия между народами.

Торегельды Шарманов с 1971 по 1982 годы возглавлял министерство здравоохранения Казахской ССР. Степень доктора медицинских наук получил в 1967 году. С 1988 года занимает пост президента казахской академии питания.

Шарманов родился 19 октября 1930 года в Карагандинской области КазССР.