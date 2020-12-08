Курган, , 15:08 — REGNUM В Курганской области продолжает работу сводный медицинский отряд Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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В составе отряда — военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи. Военврачи обеспечили своевременное оказание медицинской помощи более 1,5 тыс. пациентам с COVID-19, провели более тысячи исследований компьютерной томографии. Помощь военных медиков позволила сократить срок госпитализации и улучшить исход терапии пациентов с COVID-19.

Напомним, оказание помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией военными медиками производится с октября 2020 года по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко к министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

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