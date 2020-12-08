Тегеран, , 15:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

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По данным минздрава страны, за последние 24 часа в стране выявили 11 023 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 062 397.

Также сообщается, что за это же время в Иране 323 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 50 917.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 754 224 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки было выявлено свыше 10,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.