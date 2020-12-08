Уфа, , 15:11 — REGNUM Туман, видимость от 500 метров до 1000 м, ожидается в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью и днем 9 декабря в республике ожидается туман. При этом температура ночью может опуститься до 27 градусов мороза, а днем столбик термометра может опуститься до отметки минус 14 градусов ниже ноля.

Отмечается, что местами в регионе ожидается гололед.

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