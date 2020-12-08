Томск, , 15:03 — REGNUM В Томской области с 11 декабря стартует вакцинация населения от СOVID-19, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

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Томская область получила тысячу доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Препарат обещают доставить во все муниципалитеты в течение недели.

В вакцинации будет задействовано около 30 медицинских организаций. В первую очередь прививки будут делать медработникам, входящим в группу риска. Затем вакцина будет доступна для других медиков, педагогов, сотрудников полиции, работников жизнеобеспечивающих предприятий. Только после этого прививки смогут сделать все желающие в возрасте от 18 до 60 лет.

Прививка ставится в два этапа с промежутком в 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в Томской области коронавирус выявлен у 20 057 человек.

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