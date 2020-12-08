Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Результаты введенных в Грузии с 28 ноября жёстких карантинных мер стали видны уже спустя неделю. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 8 декабря заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Глава министерство отметила, что темпы распространения коронавируса в стране снизились.

«В подтверждение можно привести пример коэффициента распространения инфекции, который был 1,92, а сегодня уже — 1,16», — сказала глава минздрава Грузии.

Она добавила, что достигнут весьма значительный результат, но не настолько, чтобы можно было говорить о положительном исходе. Тикарадзе также отметила, что в период новогодних праздников планируется сделать послабления карантинных мер, и это отрицательно повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября до 31 января 2021 года в Грузии начали действовать ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Власти разрешили продолжить работу представителям тех магазинов, которые продают продукты или предметы первой необходимости. Рестораны и кафе могут работать только навынос. С 24 декабря до 2 января 2021 года эти ограничения действовать не будут.

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