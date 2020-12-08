Вашингтон, , 14:59 — REGNUM За прошедшие семь дней смертность от COVID-19 в США достигла наиболее высокого с апреля текущего года показателя — 15 658 умерших. Это следует 8 декабря из обнародованных данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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Также уточняется, что по состоянию на 7 декабря суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране составило 283 703.

Кроме того, указывается, что, по данным университета, за время со 2 декабря в США было выявлено свыше 1 млн носителей коронавируса и потому их общее количество стало составлять 14 954 331.

«Ситуация такова, что мы переходим от сезона празднования Дня благодарения и вступаем в сезон рождественских праздников. Эта ситуация будет сложной», — заявил по поводу роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом телекомпании CNN главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что к первому кварталу 2021 года могут быть одобрены и доступны для использования вакцины против COVID-19 от шести компаний-производителей.